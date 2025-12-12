Meyer Werft soll vier Kreuzfahrschiffe bauen

Die Meyer Werft in Papenburg (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Papenburg soll demnach vier Kreuzfahrtschiffe im Wert von insgesamt rund vier Milliarden Euro bauen. Der Auftrag würde die Auslastung des Unternehmens bis 2036 sichern. Im vergangenen Jahr war die Meyer Werft in eine finanzielle Notlage geraten. Damals erwarben der Bund und das Land Niedersachsen jeweils 40 Prozent der Anteile an der Werft. Laut Berichten des Magazins Spiegel strebt der Bund mittelfristig den Ausstieg an.

Die Meyer Werft informierte unterdessen über einen Führungswechsel. Der Aufsichtsrat hat André Walter zum neuen Geschäftsführer bestellt. Er wird den Posten im Juli 2026 übernehmen. Walter ist seit 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung beim Flugzeugbauer Airbus.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.