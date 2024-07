Deutschland

Das Vergabeverfahren für den Dienstleister der Bezahlkarte verzögert sich. (Sven Hoppe / dpa)

Grund sind Einsprüche von Unternehmen im Ausschreibungsverfahren, wie die zuständige Firma Dataport in Hamburg der Deutschen-Presse-Agentur mitteilte. Damit laufe das Vergabeverfahren für den Dienstleister der Bezahlkarte noch. Eigentlich hätte die Entscheidung gestern fallen sollen.

Unabhängig von der bundesweiten Entscheidung wurde die Bezahlkarte in einigen Landkreisen bereits eingeführt. Sie soll Geldzahlungen an Schleuser oder Familien in den Heimatländern verhindern und Kommunen bei der Verwaltung entlasten.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.