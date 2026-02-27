Fußball-Bundesliga

Kölns Marius Bülter (l.) verteidigt den Ball gegen Augsburgs Robin Fellhauer. (Harry Langer / dpa / Harry Langer)

Rodrigo Ribeiro (55. Minute) und Alexis Claude-Maurice (90.+5) erzielten die Tore für die Gastgeber. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum belegt mit 31 Punkten vorerst Rang neun in der Tabelle. Der Aufsteiger aus Köln steckt als Zwölfter mit 24 Zählern dagegen weiter mitten im Abstiegskampf.

