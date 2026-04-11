Fußball-Bundesliga
Augsburg und Hoffenheim spielen unentschieden

Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Augsburg und Hoffenheim gab es keinen Sieger. Die Partie endete 2:2.

    Tim Lemperle (Hoffenheim) und Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg) im Zweikampf
    Tim Lemperle (Hoffenheim) und Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg) im Zweikampf (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)
    Augsburg hatte nach Toren von Alexis Claude-Maurice und Michael Gregoritsch bereits mit 2:0 geführt, Hoffenheim glich noch vor der Pause durch Robin Hranac und Bazoumana Touré aus. In der Schlussphase schoss Augsburgs Claude-Maurice einen Strafstoß über das Tor.
    Augsburg bleibt damit im fünften Spiel in Serie ohne Sieg, verbesserte sich in der Tabelle aber auf den zehnten Tabellenplatz. Die Hoffenheimer erlitten derweil einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Teilnahme.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.