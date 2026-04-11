Fußball-Bundesliga

Augsburg hatte nach Toren von Alexis Claude-Maurice und Michael Gregoritsch bereits mit 2:0 geführt, Hoffenheim glich noch vor der Pause durch Robin Hranac und Bazoumana Touré aus. In der Schlussphase schoss Augsburgs Claude-Maurice einen Strafstoß über das Tor.
Augsburg bleibt damit im fünften Spiel in Serie ohne Sieg, verbesserte sich in der Tabelle aber auf den zehnten Tabellenplatz. Die Hoffenheimer erlitten derweil einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Teilnahme.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.