Fußball-Bundesliga

FC Augsburg - VfB Stuttgart: 0:1 (Tom Weller / dpa / Tom Weller)

Serhou Guirassy war vor 30 660 Zuschauern in der 48. Minute mit seinem 26. Saisontor der Matchwinner gegen die Augsburger, die zum vierten Mal nacheinander verloren und für eine Europapokal-Teilnahme wohl nicht mehr infrage kommen.

Stuttgart dagegen schickt sich an, nach dem Sturmlauf in die Champions League auch noch dem FC Bayern den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga zu entreißen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zog eine Woche nach dem 3:1 gegen die Bayern mit dem Sieg in Augsburg zum Auftakt des vorletzten Spieltages mit 70 Punkten an den Münchnern (69) erst einmal vorbei.

Am Sonntag empfängt der FC Bayern den VfL Wolfsburg, gegen den er mit einem Erfolg Platz zwei zurückerobern kann.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.