Nach Kritik

Sträflingsjacke mit Judenstern (Archivbild) (picture alliance/Bildagentur-online/Falkenstein)

Dabei sollten Judensterne aus dem KZ Buchenwald sowie Briefe und andere Dokumente aus Konzentrationslagern versteigert werden. Vom Auschwitz-Komitee hieß es, solche persönlichen Dokumente von NS-Opfern zu verkaufen sei zynisch und schamlos. Mit dem Leid von Menschen solle kein Geld verdient, die Dokumente dagegen in Museen ausgestellt werden. Das Auktionshaus hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

