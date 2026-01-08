Wie schon in seiner ersten Amtszeit hat Trump den Rückzug aus internationalen Organisationen beschlossen. (picture-alliance/Fotostand)

Die Organisationen "dienten nicht mehr den amerikanischen Interessen", hieß es. Man sei zum Schluss gekommen, dass die Institutionen in ihrem Aufgabenbereich überflüssig, schlecht verwaltet und verschwenderisch seien. Die Einrichtungen würden zudem von Akteuren vereinnahmt, deren Interessen jenen der USA zuwiderliefen oder eine "Bedrohung für die Souveränität, die Freiheiten und den allgemeinen Wohlstand der Nation" darstellten.

Reaktionen aus Berlin und Brüssel

EU-Klimakommissar Hoekstra hat die Entscheidung der USA, aus der Klimarahmenkonvention auszusteigen, als bedauerlich und unglücklich bezeichnet. Bundesumweltminister Schneider nannte den Schritt der US-Regierung "nicht überraschend". Auf der Klimakonferenz in Belem Ende letzten Jahres habe sich gezeigt, dass Washington mit seiner ablehnenden Haltung zum Klimaschutz allein sei.

Konkret geht es um diese Organisationen:

— 24/7 Carbon-Free Energy Compact (24/7 CFE Compact)

— Colombo Plan Council (Colombo-Plan)

— Commission for Environmental Cooperation (CEC, Kommission für Umweltkooperation)

— Education Cannot Wait (ECW)

— European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid COE, Europäisches Kompetenzzentrum für die Bekämpfung Hybrider Bedrohungen)

— Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL)

— Freedom Online Coalition (FOC)

— Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF)

— Global Counterterrorism Forum (GCTF)

— Global Forum on Cyber Expertise (GFCE)

— Global Forum on Migration and Development (GFMD, Globales Forum für Migration und Entwicklung)

— Inter-American Institute for Global Change Research (IAI, Interamerikanisches Institut für Global Change Research)

— Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development (IGF, Zwischenstaatliches Forum zu Bergbau, Mineralien, Metallen und Nachhaltiger Entwicklung)

— Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Zwischenstaatlicher Sachverständigenrat für Klimaänderungen)

— Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, Weltbiodiversitätsrat)

— International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM, Internationale Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut)

— International Cotton Advisory Committee (ICAC, Internationaler Baumwollberatungsausschuss)

— International Development Law Organization (IDLO, Internationale Organisation für Entwicklungsrecht)

— International Energy Forum (IEF)

— International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA, Weltverband der Kulturförderung)

— International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, Internationales Institut für Demokratie und Wahlhilfe)

— International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ, Internationales Institut für Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit)

— International Lead and Zinc Study Group (ILZSG, Internationale Studiengruppe für Blei und Zink)

— International Renewable Energy Agency (IRENA, Internationale Agentur für erneuerbare Energien)

— International Solar Alliance (ISA, Internationale Solarallianz)

— International Tropical Timber Organization (ITTA, Internationales Tropenholz-Übereinkommen)

— International Union for Conservation of Nature (IUCN, Weltnaturschutzunion)

— Pan American Institute of Geography and History (PAIGH, Panamerikanisches Institut für Geographie und Geschichte)

— Partnership for Atlantic Cooperation (PAC, Partnerschaft für Atlantische Zusammenarbeit)

— Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP, Regionales Kooperationsabkommen zur Bekämpfung von Piraterie und bewaffneten Überfällen auf Schiffe in Asien)

— Regional Cooperation Council (RCC, Regionaler Kooperationsrat)

— Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21, Netzwerk für erneuerbare Energien des 21. Jahrhunderts)

— Science and Technology Center in Ukraine (STCU, Wissenschafts- und Technologiezentrum der Ukraine)

— Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP, Sekretariat des Pazifischen Regionalen Umweltprogramms)

— Venice Commission of the Council of Europe (Europäische Kommission für Demokratie durch Recht, abgekürzt Venedig-Kommission)

— Department of Economic and Social Affairs (DESA, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen)

— Economic Commission for Africa (ECA, Wirtschaftskommission für Afrika, Unterorganisation des Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen ECOSOC)

— Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC, Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik, Unterorganisation des Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen ECOSOC)

— Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP, Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik, Unterorganisation des Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen ECOSOC)

— Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA, Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien, Unterorganisation des Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen ECOSOC)

— International Law Commission (ILC, Völkerrechtskommission)

— International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT, Internationale Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe)

— International Trade Centre (ITC, Internationales Handelszentrum)

— Office of the Special Adviser on Africa (OSAA, Büro des Sonderberaters für Afrika)

— Office of the Special Representative of the secretary-general for Children in Armed Conflict (Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Kinder und bewaffnete Konflikte)

— Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict (Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in Konflikten)

— Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children (Büro des Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für Kinder und Gewaltkonflikte)

— Peacebuilding Commission (PBC, Kommission für Friedenskonsolidierung)

— Peacebuilding Fund (PBF, Friedenskonsolidierungsfonds der Vereinten Nationen)

— Permanent Forum on People of African Descent (Ständiges Forum der Vereinten Nationen für Menschen afrikanischer Abstammung)

— U.N. Alliance of Civilizations (UNAOC, Allianz der Zivilisationen)

— U.N. Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD-Programm, UN-Kollaborationsprogramm zur Reduzierung von Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung in Entwicklungsländern)

— U.N. Conference on Trade and Development (UNCTAD, Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung)

— U.N. Democracy Fund (UNDEF, Demokratiefonds der Vereinten Nationen)

— U.N. Energy (UNO-Initiative "Nachhaltige Energie für alle")

— U.N. Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UNO-Organisation für Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung von Frauen, UN-Frauen)

— U.N. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, UNO-Klimarahmenkonvention)

— U.N. Human Settlements Programme (Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, UN-Habitat)

— U.N. Institute for Training and Research (UNITAR, Institut der Vereinten Nationen für Training und Forschung)

— U.N. Oceans (koordinierende Einheit United Nations-Oceans, abgekürzt als Vereinte Nationen – Ozeane)

— U.N. Population Fund (UNFPA, Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen)

— U.N. Register of Conventional Arms (UNROCA, VN-Waffenregister)

— U.N. System Chief Executives Board for Coordination (Koordinierungsrat der Leiter der Organisationen des VN-Systems, abgekürzt als Koordinierungsrat der VN-Leiter)

— U.N. System Staff College (UNSSC, Lernorganisation des Systems der Vereinten Nationen)

— U.N. Water (zentrale Koordinationseinheit der Vereinten Nationen für alle Wasserfragen, auch bekannt unter dem Kürzel UN-Wasser)

— U.N. University (UNU, Universität der Vereinten Nationen)

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.