Klimawandel

Auf dem Zugspitz-Gletscher wird der letzte Skilift geschlossen. (picture alliance / dpa / Angelika Warmuth)

Die Piste war 1967 eröffnet worden und wurde mit den Jahren immer steiler, weil sich das Eis an der Zugspitze sukzessive zurückgezogen hatte. Der Lift war in den vergangenen beiden Wintern schon nicht mehr in Betrieb. Die Gletscher in Deutschland schmelzen laut Forschung in einem Rekordtempo. Allein zwischen 2023 und 2025 verloren sie ein Viertel ihrer Fläche. Aktuellen Berechnungen zufolge wird Deutschland im Laufe der nächsten zehn Jahre kein Gletschergebiet mehr haben.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.