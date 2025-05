Patrick Franziska (Archivbild) (IMAGO / Bildbyran / IMAGO / LUDVIG THUNMAN)

Der 32-Jährige vom 1. FC Saarbrücken verlor im Achtelfinale in 3:4 Sätzen gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan. Das Turnier in der katarischen Hauptstadt Doha verlief damit zumindest aus der Sicht der deutschen Männer enttäuschend. Benedikt Duda, Dang Qiu und Ricardo Walther waren bereits in den ersten drei Runden ausgeschieden. Dimitrij Ovtcharov konnte wegen einer Bandscheiben-Verletzung nicht im Einzel antreten.

