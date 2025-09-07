Kriminalität

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei". (Horst Galuschka/dpa)

Der Mann sei heute früh nach Deutschland zurückgebracht worden, teilte das bayerische Justizministerium mit. Der 34-Jährige war vor rund drei Wochen von einem unbegleiteten Ausgang nicht zurückgekehrt. Laut Staatsanwaltschaft war er für einen Amoklauf an einer Schule in Ansbach 2009 verantwortlich. Der damals 18-Jährige war mit einem Beil, Messern und Molotow-Cocktails bewaffnet in die Schule gekommen und hatte neun Mitschüler und einen Lehrer verletzt.

