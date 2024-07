Erneuerbare Energien

In diesem Jahr wird das Ausbauziel für Windkraft nicht erreicht. (Getty Images / Tunvarat Pruksachat)

Demnach wurden laut dem Bundesverband Windkraft, BWE, in den ersten sechs Monaten 250 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 929 Megawatt errichtet. Laut dem Verband sollen in diesem Jahr 4.000 Megawatt erreicht werden. Ursprünglich waren 8.000 Megawatt neu installierter Windkraftleistung für 2024 geplant. BWE-Präsidentin Heidebroek sagte, stürmisches Wetter sowie Autobahnsperrungen seien für den schleppenden Ausbau mit verantwortlich gewesen. So waren deshalb weniger Schwertransporte unterwegs, die die Rotorblätter transportieren. Positiv entwickelte sich nach Angaben von Heidebroek die Zahl der Genehmigungen für neue Windparks. Diese sei um ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Das werde sich dann 2025 auch in der Zahl neuer Anlagen niederschlagen.

