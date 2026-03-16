Ludwig Lugmeier ist tot. (Foto von 2005) (Ingo Wagner / dpa / Ingo Wagner)

Dies teilte sein Verlag in Berlin mit. Lugmeier hatte von den 1960ern bis in die 80er Jahre eine kriminelle Laufbahn unter anderem mit Überfällen auf Supermärkte und Geldtransporter sowie mehreren Gefängnisaufenthalten. Bekannt wurde er vor allem durch teils spektakuläre Fluchten. Unter anderem sprang er im Jahr 1976 während einer Gerichtsverhandlung in Frankfurt am Main aus einem Fenster und entkam. Lugmeier tauchte zeitweise unter anderem in Mexiko und Island unter, wurde aber immer wieder gefasst. Im Gefängnis begann er seine Karriere als Schriftsteller und veröffentlichte erfolgreich Gedichte, Erzählungen und Romane. Zudem schrieb er Reportagen und Rundfunkbeiträge. Wegen seiner einprägsamen tiefen Stimme war er auch als Märchenerzähler gefragt.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.