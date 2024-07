Gedenken im ehemaligen KZ Lublin-Majdanek zum 80. Jahrestag der Auflösung des Vernichtungslagers (Karol Zienkiewicz/PAP/dpa)

Als die Soldaten der Roten Armee das Lager am 23. Juli 1944 erreicht hätten, sei die mörderische Infrastruktur noch intakt gewesen, erklärte der Exekutiv-Vizepräsident der Organisation, Heubner. Mit der Befreiung von Majdanek sei die Welt zum Augenzeugen dessen geworden, was in den Konzentrations - und Vernichtungslagern der Nazis geschehen sei. Insgesamt wurden in Majdanek etwa 80.000 Menschen ermordet.

