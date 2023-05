Der Jurist Thomas Buergenthal. (imago stock&people)

Das berichtet die Stadt Göttingen in einem Nachruf. Buergenthal und seine Familie waren 1944 ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt worden. In Göttingen hatte er nach dem Holocaust und dem Ende des Zweiten Weltkriegs seine Mutter wiedergefunden. 1951 wanderten sie in die USA aus. Dort arbeitete Buergenthal als Völkerrechtler.

