Ivan Ivanji ist im Alter von 95 Jahren gestorben. (Siegfried Ressel)

Er starb gestern im Alter von 95 Jahren in Weimar, wie die Stadtverwaltung heute mitteilte. Ivanji hatte gestern noch an der Eröffnung des neuen Museums "Zwangsarbeit im Nationalsozialismus" in der thüringischen Stadt teilgenommen.

Er war 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz und später in das KZ Buchenwald bei Weimar deportiert worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Ivanji als Journalist, veröffentlichte Gedichte und Romane und übersetzte Werke deutscher Schriftsteller wie Günter Grass, Bertolt Brecht und Heinrich Böll ins Serbische. Seit 1992 lebte Ivanji, der als einer der bedeutendsten serbischen Schriftsteller gilt, in Wien und Belgrad.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.