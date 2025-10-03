Drohnensichtungen

Der Flughafen München (picture-alliance / dpa / Felix Hörhager)

Mehrere Menschen hatten von einem Flugkörper in der Nähe des Areals berichtet, wie die Bundespolizei in der Nacht mitteilte. Später habe es auch Sichtungen über dem Gelände selbst gegeben. Daraufhin seien die Start- und Landebahnen am späten Abend gesperrt worden. im Anschluss suchten Beamten von Landes- und Bundespolizei das Gelände ohne Erfolg nach Flugobjekten und Verdächtigen ab.

Auch ein Polizeihubschrauber war demnach im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.