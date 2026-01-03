Niederlande

Der Amsterdamer Flughafen Schiphol teilte mit, es seien hunderte Verbindungen gestrichen worden. Zudem sei es zu etlichen Verspätungen gekommen. Als Gründe genannt wurden neben dem winterlichem Wetter auch Winde und die nötige Enteisung von Flugzeugen. Demnach waren auch Flüge unter anderem nach Frankfurt, München und Berlin betroffen. Auch heute sei weiter mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.
Schiphol, einer der verkehrsreichsten Flughäfen Europas, rechnet auch morgen mit Ausfällen und Verspätungen.
Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.