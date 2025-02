Warnstreiks

Warnstreik am Flughafen Düsseldorf (Archivbild) (Federico Gambarini/dpa)

Seit dem Abend haben am Flughafen Köln/Bonn unter anderem Beschäftigte in der Be- und Entladung sowie an den Check-In-Schaltern ihre Arbeit niedergelegt. Am Flughafen Düsseldorf soll der Streik um 3 Uhr in der Nacht beginnen. Es wurden bereits zahlreiche Flüge annuliert.

Anlass ist der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Gewerkschaft Verdi fordert acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro pro Monat mehr sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot gemacht.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.