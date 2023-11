Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das Waffenlager liegt in der Nähe der Präsidenten-Residenz in der Hauptstadt Freetown. Nach Angaben des Informationsministeriums kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Schusswechsel. Die Sicherheitskräfte hätten die Situation unter Kontrolle und suchten nach den Angreifern, hieß es. In Westafrika hatte es in den vergangenen zwei Jahren mehrfach einen Militärputsch gegeben. Die Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas verurteilte den Überfall auf das Waffenlager und sprach von einem Versuch, die verfassungsmäßige Ordnung in Sierra Leone zu stören.

