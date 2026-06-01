Der Bürgermeister der Stadt, Baraka, erklärte, die Ausgangssperre gelte im Umkreis von 800 Metern um die Einrichtung.
Vor der Unterkunft mit tausend Betten hatte es mehrere Nächte in Folge Zusammenstöße zwischen Polizisten und Gegnern der Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump gegeben. Die demokratische Gouverneurin von New Jersey, Sherrill, verurteilte die Gewalt.
Die Proteste hatten begonnen, nachdem es in dem Abschiebezentrum der Einwanderungsbehörde ICE zu einem Hungerstreik von Migranten gegen die Bedingungen in dem Lager gekommen war.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.