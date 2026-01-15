ÖVP, SPÖ und Neos

Asylberechtigte müssten künftig eine "Werte-Charta" unterschreiben, teilten sie nach einer Klausurtagung mit. Darin verpflichteten sie sich zur Achtung des Rechtsstaats und der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wer sich nicht in diese Hausordnung halte, müsse mit Sanktionen wie Leistungskürzungen rechnen. Außerdem will Österreichs Regierung mit EU-Partnern daran arbeiten, Rückkehrzentren in Drittstaaten einzurichten.
Die Dreier-Koalition hat mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Die rechtsgerichtete FPÖ führt un Umfragen mit fast 40 Prozent. Die nächste Nationalratswahl findet planmäßig 2029 statt.
Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.