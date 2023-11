Bergholz und Anklam

Innenminister Pegel kündigte "sehr klare" Konsequenzen an. Der SPD-Politiker sagte dem Magazin "Der Spiegel", Menschenfeindlichkeit habe in der Gesellschaft keinen Platz.

Grund sind Aufnahmen von einem Erntefest im vorpommerschen Bergholz. Dort singen feiernde Menschen auf ein bekanntes Lied des Musikers Gigi D'Agostino die Worte "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus". In Anklam gibt es eine Serie von Nazi-Schmierereien. Am 85. Jahrestag der antisemitischen Novemberpogrome vergangene Woche wurden am Rathaus, am Bahnhof und an einem Geldinstitut Hakenkreuz- und SS-Runen entdeckt. Minister Pegel sprach bereits hier von " unerträglicher Entgleisung ". Der Staatsschutz nahm in beiden Fällen Ermittlungen auf. Einige Personen seien bereits identifiziert.