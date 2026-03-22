Falkenberg/Brandenburg

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Der Vorfall werde untersucht und dann an die Staatsanwaltschaft übergeben, teilte ein Sprecher mit. Mehrere Jugendliche hatten vor einigen Tagen rassistische Gesänge zum Partyhit "L'Amour toujours" angestimmt. Im Netz sorgt das Video für Empörung. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke äußerste sich entsetzt. Er sagte,

Das Lied des italienischen DJs und Musikproduzenten Gigi D’Agostino wird immer wieder für rassistische Parolen missbraucht. Für große Empörung sorgte 2024 ein Video, das Besucher einer Bar auf Sylt zeigt, die zu der Melodie "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" grölten.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.