Nach Abschaltung

Mit dieser Entscheidung reihe sich Israel in den zweifelhaften Club der autoritären Regierungen ein, die den Sender verbieten, teilte der Verband mit. Dies sei ein dunkler Tag für die Medien. Ähnlich äußerte sich das in New York ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten, das von einem "alarmierenden Präzedenzfall" sprach.

Israels wichtigster Kabelnetzbetreiber hatte die Ausstrahlung des katarischen Fernsehsenders gestern gestoppt. Von der Abschaltung betroffen waren sowohl die englischsprachigen als auch die arabischsprachigen Programme. Grundlage ist ein neues Gesetz, laut dem der Betrieb im Land für 45 Tage verboten werden kann. Die israelische Regierung wirft dem Sender vor, die Sicherheit gefährdet zu haben. Al-Dschasira bezeichnet den Krieg im Gazastreifen als Genozid, das Verhältnis zu Israel ist angespannt.

