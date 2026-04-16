Das iranische Regime hebt die Abschottung der Telekommunikation teilweise auf. (imago / ZUMA Press / Basit Zargar)

Anrufe aus dem Ausland auf Mobiltelefone sind jedoch weiter gesperrt. Auch der Zugang zum Internet wurde laut Medienberichten in begrenztem Umfang wieder freigeschaltet, Dienste wie Google laufen aber demnach noch nicht stabil. Die iranische Regierung hatte am 28. Februar den Zugang zum weltweiten Internet weitgehend gesperrt. Zugelassen waren lediglich staatlich genehmigte Webseiten.

Beobachter gehen davon aus, dass die Teheraner Regierung mit der Sperre vor allem verhindern wollte, dass Berichte, Bilder und Videos über das tatsächliche Ausmaß der Kriegsschäden sowie über die Stimmung im Land in sozialen Medien verbreitet werden.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.