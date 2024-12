Auslosung der Vorrunden-Gruppen der FIFA Club-WM (Rebecca Blackwell / AP / dpa / Rebecca Blackwell)

Der Deutsche Meister Bayern München trifft in der Gruppe C auf Auckland City aus Neuseeland, Boca Juniors aus Argentinien und Benfica Lissabon. Borussia Dortmund spielt in Gruppe F gegen Fluminense aus Brasilien, Ulsan HD aus Südkorea und den südafrikanischen Vertreter Mamelodi Sundowns.

Das Turnier beginnt Mitte Juni in den USA und umfasst 63 Spiele an zwölf Austragungsorten.

