Fußball
Auslosung: FC Bayern zum Auftakt des DFB-Pokals nach Osnabrück

In der ersten Runde des DFB-Pokals sind die Begegnungen ausgelost worden. Dabei trifft der VfL Osnabrück auf den Titelverteidiger Bayern München. Vizemeister Borussia Dortmund muss zum Oberligisten Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club, Pokalfinalist VfB Stuttgart bekommt es zum Auftakt der neuen Saison mit Hansa Rostock zu tun. 

    Der topfartige DFB-Pokal in Nahaufnahme vor einer unscharf zu erkennenden vollbesetzten Tribüne.
    Der DFB-Pokal. (dpa/Matthias Balk)
    Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine Karriere nach der abgelaufenen Saison beendet hatte, zog die Lose im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 reist demnach in der ersten Runde zum Halleschen FC, Bayer Leverkusen trifft auswärts auf den SV Wehen Wiesbaden. RB Leipzig, vierter deutscher Champions-League-Teilnehmer neben Bayern, Dortmund und Stuttgart, wurde Eintracht Trier zugelost. Im Traditionsduell treffen Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander.
    Auch die Pokaldebütanten dürfen sich auf attraktive Partien freuen. Westfalia Rhynern trifft als Meister der Oberliga Westfalen auf Dynamo Dresden, der VfB Krieschow als Landespokalsieger Brandenburg auf den FSV Mainz 05 und der SC St. Tönis, der trotz der Niederlage im Niederrhein-Pokalfinale dabei ist, auf Eintracht Frankfurt. Die Teilnahme an der ersten Pokalrunde beschert den Vereinen eine Prämie von rund 200.000 Euro.
    Die erste Runde wird hauptsächlich vom 21. bis zum 24. August ausgetragen. Die Erstrundenpartien der Bayern und des BVB finden allerdings am 1. und 2. September statt, da die beiden Mannschaften am 22. August noch den Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund ausspielen. Der nächste Pokalsieger wird im Finale am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion gekrönt.
    Alle Partien der ersten Runde:
    SC St. Tönis 11/20 - Eintracht Frankfurt
    Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim
    Eintracht Braunschweig - Union Berlin
    Eintracht Trier - RB Leipzig
    TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach
    Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
    Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli
    SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld
    SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim
    SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen
    Hallescher FC - Schalke 04
    Energie Cottbus - FC Augsburg
    VfB 1921 Krieschow - FSV Mainz 05
    SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
    SV Hemelingen - Hannover 96
    Preußen Münster - Karlsruher SC
    1. FC Saarbrücken - Hertha BSC
    Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg
    MSV Duisburg - SV Elversberg
    Lüneburger SK Hansa - Werder Bremen
    SC Verl - Hamburger SV
    Hansa Rostock - VfB Stuttgart
    Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.