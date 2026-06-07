Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine Karriere nach der abgelaufenen Saison beendet hatte, zog die Lose im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 reist demnach in der ersten Runde zum Halleschen FC, Bayer Leverkusen trifft auswärts auf den SV Wehen Wiesbaden. RB Leipzig, vierter deutscher Champions-League-Teilnehmer neben Bayern, Dortmund und Stuttgart, wurde Eintracht Trier zugelost. Im Traditionsduell treffen Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander.
Auch die Pokaldebütanten dürfen sich auf attraktive Partien freuen. Westfalia Rhynern trifft als Meister der Oberliga Westfalen auf Dynamo Dresden, der VfB Krieschow als Landespokalsieger Brandenburg auf den FSV Mainz 05 und der SC St. Tönis, der trotz der Niederlage im Niederrhein-Pokalfinale dabei ist, auf Eintracht Frankfurt. Die Teilnahme an der ersten Pokalrunde beschert den Vereinen eine Prämie von rund 200.000 Euro.
Die erste Runde wird hauptsächlich vom 21. bis zum 24. August ausgetragen. Die Erstrundenpartien der Bayern und des BVB finden allerdings am 1. und 2. September statt, da die beiden Mannschaften am 22. August noch den Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund ausspielen. Der nächste Pokalsieger wird im Finale am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion gekrönt.
Alle Partien der ersten Runde:
SC St. Tönis 11/20 - Eintracht Frankfurt
Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim
Eintracht Braunschweig - Union Berlin
Eintracht Trier - RB Leipzig
TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli
SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld
SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim
SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen
Hallescher FC - Schalke 04
Energie Cottbus - FC Augsburg
VfB 1921 Krieschow - FSV Mainz 05
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
SV Hemelingen - Hannover 96
Preußen Münster - Karlsruher SC
1. FC Saarbrücken - Hertha BSC
Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg
MSV Duisburg - SV Elversberg
Lüneburger SK Hansa - Werder Bremen
SC Verl - Hamburger SV
Hansa Rostock - VfB Stuttgart
Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim
Eintracht Braunschweig - Union Berlin
Eintracht Trier - RB Leipzig
TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli
SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld
SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim
SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen
Hallescher FC - Schalke 04
Energie Cottbus - FC Augsburg
VfB 1921 Krieschow - FSV Mainz 05
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
SV Hemelingen - Hannover 96
Preußen Münster - Karlsruher SC
1. FC Saarbrücken - Hertha BSC
Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg
MSV Duisburg - SV Elversberg
Lüneburger SK Hansa - Werder Bremen
SC Verl - Hamburger SV
Hansa Rostock - VfB Stuttgart
Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.