Geplanter Gesetzentwurf

Häusliche Gewalt zieht sich durch alle Schichten und wird noch immer zum größten Teil von Männern begangen. (Getty Images / Science Photo Library RF)

Das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend, sagte die SPD-Politikerin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". In der übergroßen Anzahl von Fällen seien Frauen die Opfer. Allerdings gebe es auch Männer, die betroffen seien.

Hubig plädierte unter anderem dafür, Familiengerichten die Möglichkeit zu geben, elektronische Fußfesseln anzuordnen. Außerdem will die Justizministerin erreichen, dass Anti-Gewalt-Kurse verordnet werden können. Zudem sollten Familiengerichte häusliche Gewalt berücksichtigen, wenn es um Sorgerechts-Entscheidungen geht. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will die Justizministerin noch in diesem Jahr einbringen.

2023 wurden in Deutschland mehr als 256.000 Opfer häuslicher Gewalt registriert; das entspricht einem Anstieg um fast 20 Prozent binnen fünf Jahren.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.