Im Südosten Australiens - wie hier in Lockwood East im Bundesstaat Victoria - lodern riesige Buschbrände. (IMAGO / AAP / IMAGO / Michael Currie)

Die Regierungschefin des besonders betroffenen Bundesstaats Victoria, Allan, rief die Bevölkerung auf, den Evakuierungsaufrufen Folge zu leisten. Es gehe darum, Leben zu retten. In dem Bundesstaat waren in den vergangenen Tagen mehrere große Buschbrände ausgebrochen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden bislang mindestens 130 Gebäude zerstört. Temperaturen von über 40 Grad Celsius und starker Wind begünstigen die Feuer.

