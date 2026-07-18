Wie das Magazin Der Spiegel mit Verweis auf Mitgliederkarteien der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei mitteilte, lässt sich nun öffentlich dokumentieren, dass die ersten Parteiführungen allesamt Altnazis waren. Das gesamte vierköpfige sogenannte Proponentenkomitee, das die FPÖ vor 70 Jahren zunächst provisorisch führte, habe aus NSDAP-Mitgliedern bestanden. Gleiches gelte für das Quartett, das nach dem ersten Bundesparteitag im April 1956 die Kontrolle übernommen hatte. Laut FPÖ sei die Partei damals aus einem Sammelbecken für nationale wie liberale Kräfte entstanden. Diese Behauptung lasse sich nicht mehr aufrechterhalten, so der Spiegel. Altnazis hätten mehr als nur eine wesentliche Rolle bei der Gründung der FPÖ gespielt.
Mehrere Medien hatten in den vergangenen Wochen die Mitgliederkartei der NSDAP öffentlich zugänglich gemacht, sodass jeder Interessierte darin recherchieren kann. Die FPÖ ist derzeit in Umfragen mit Abstand die stärkste Kraft in Österreich.
Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.