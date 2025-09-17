Bundesverfassungsgericht

Der AfD-Politiker Joachim Paul (picture alliance / CHROMORANGE / Udo Herrmann)

Das Karlsruher Gericht nahm seinen Antrag aufgrund von Unzulässigkeit nicht zur Entscheidung an. Der Wahlausschuss der Stadt Ludwigshafen hatte die Kandidatur Pauls nicht zugelassen und dies mit Zweifeln an der Verfassungstreue begründet. Verwaltungsgerichte in Rheinland-Pfalz hatten Anträge von Paul abgelehnt. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist nicht anfechtbar.

Paul hatte Anfang der Woche AfD-Politikerin von Storch nach Washington begleitet, wo diese sich mit Vertretern der US-Regierung getroffen hatte. Laut Medienberichten stellten beide den Ausschluss Pauls als Beispiel für eine angebliche Einschränkung politischer Freiheit in Deutschland dar. - Die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen findet diesen Sonntag statt.

