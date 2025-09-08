Ob die Menschen durch Schüsse der Polizisten getötet wurden, ist bislang noch unklar. Der nepalesische Kommunikationsminister sagte der BBC, die Polizei habe Gewalt anwenden müssen - unter anderem mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Gummigeschossen.
Auslöser der Proteste war die Entscheidung der Regierung, die meisten Social-Media-Plattformen in dem südasiatischen Land zu sperren, darunter Facebook, X und YouTube. Den Unternehmen wird vorgeworfen, sich nicht an nepalesische Gesetze halten. Menschenrechtsgruppen bezeichnen das als Vorwand, um die Meinungsfreiheit in dem Land einzuschränken.
Wegen der angespannten Lage verhängte die Regierung in Nepal für heute eine Ausgangssperre rund um das Parlament, den Präsidentenpalast und Teile der Hauptstadt.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.