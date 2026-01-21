Polizei am Rande der Kurden-Demo in Dortmund (picture alliance / dpa / Alex Talash)

In Dortmund sprach die Polizei heute von "massiven Ausschreitungen". Dort bewarf demnach ein Teil der rund 4.000 Demonstranten gestern Abend Polizisten mit Böllern und verletzte einige von ihnen; außerdem wurden Imbissstuben attackiert. Auch in Stuttgart und Hannover wurden Polizisten mit Feuerwerkskörpern beworfen und mit Fahnenstangen angegriffen. Der Demonstrationszug in Hannover wurde aufgelöst. In Bremen kam es nach Polizeiangaben entlang eines prokurdischen Aufzugs wiederholt zu Schlägereien zwischen Demonstranten und Außenstehenden.

Hintergrund ist die Lage in Syrien. Dort drang die Armee zuletzt in bislang von Kurden kontrollierten Gebiete im Nordosten des Landes; es gab zahlreiche Kämpfe.

