Lateinamerika

Die Arbeiter versuchten, auf den Platz des Regierungssitzes vorzudringen und forderten den Rücktritt von Präsident Paz. Sie verlangten einen besseren Zugang zu Spreng- und Treibstoff sowie die Umsetzung von Bergbauvorschriften. Boliven befindet sich in einer Wirtschaftkrise. Es fehlt an Benzin und Devisen. Seit gut einer Woche demonstrieren auch Bauern und Beschäftigte im Transportwesen und beteiligen sich an Straßenblockaden. Die Versorgungslage ist angespannt. Die Zentralgewerkschaft Boliviens hat einen unbefristeten Generalstreik angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.