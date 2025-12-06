Griechenland

Aus einer friedlichen Demonstration im Zentrum der Hauptstadt lösten sich Vermummte und attackierten Beamte mit Brandflaschen und Steinen, wie das griechische Fernsehen berichtete. Die Polizei setzte demzufolge Tränengas und Schlagstöcke ein. Dutzende Randalierer seien festgenommen worden.
Anlass der Kundgebung war der Tod eines Jugendlichen durch eine Polizeikugel vor 17 Jahren. An dem Gedenktag gibt es jedes Jahr Demonstrationen, die gewaltsam enden.
Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.