Kriminalität

Hunderte Demonstranten versammelten sich am Stadtrand. Sie errichteten Barrikaden und zündeten Fahrzeuge an, darunter einen Bus und einen Polizeiwagen. Auch wurden Polizisten mit Molotowcocktails beworfen. Örtliche Medien berichten, mehrere Häuser seien in Brand gesetzt worden.
Der BBC zufolge kam es in mehreren britischen Städten zu Protesten. Die Messerattacke ereignete sich am Montagabend. Nach Angaben der Polizei stammt der Angreifer aus dem Sudan. Er wurde festgenommen und wegen versuchten Mordes angeklagt. Der britische Premierminister Starmer verurteilte die Tat aufs Schärfste, ebenso nordirische Politiker.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.