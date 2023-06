Ausschreitungen nach tödlichen Schuss auf 17-Jährigen im Pariser Vorort Nanterre. (AFP / ZAKARIA ABDELKAFI)

Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete, griffen Demonstranten vor einer Polizeiwache Beamte mit Feuerwerkskörpern an und setzten Autos in Brand. Die Polizei habe Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Sieben Menschen seien festgenommen worden. Der Jugendliche war am Morgen bei einer Fahrzeugkontrolle von einem Polizisten aus nächster Nähe erschossen worden als er plötzlich losfuhr. Dies zeigt ein Video von dem Vorfall. Nach Angaben des Senders France Info wurde der Polizist wegen Totschlagsverdachts in Gewahrsam genommen.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.