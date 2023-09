EU-Parlament

Europäisches Parlament in Straßburg (dpa)

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen stimmte in Straßburg mit großer Mehrheit für die Änderung, die schon bei der Europawahl im Juni 2024 greifen soll. Die Entscheidung muss noch in einer Abstimmung bestätigt werden. Diese ist für morgen angesetzt. Von den 15 zusätzlichen Sitzen sollen jeweils zwei an Frankreich, Spanien und die Niederlande gehen. Neun weitere Länder sollen jeweils einen weiteren Sitz erhalten, darunter Österreich, Dänemark, Belgien und Polen.

Die Zahl der Abgeordneten im Europäischen Parlament wird vor jeder Wahl überprüft. Der Vertrag von Lissabon sieht eine Höchstzahl von 751 Mitgliedern vor. Die Anzahl der Abgeordneten aus jedem Land hängt von der Größe der Bevölkerung ab.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.