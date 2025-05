Ukraine, Gazastreifen, Syrien

Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Mitgliedsländer treffen sich in Brüssel. (picture alliance / NTB / Cornelius Poppe)

In den Gesprächen der Verteidigungsminister soll es unter anderem um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine gehen. Die Außenminister wollen unter anderem neue Russland-Sanktionen beschließen. Eine grundsätzliche politische Einigung darüber gab es in der Europäischen Union bereits in der vergangenen Woche. Thema soll darüber hinaus die Lage im Gazastreifen und in Syrien sein. Für Deutschland werden Verteidigungsminister Pistorius und Außenminister Wadephul teilnehmen. Für Wadephul ist es das erste Treffen in seinem neuen Amt.

Das mittlerweile 17. EU-Paket mit Russland-Sanktionen soll unter anderem Unternehmen ins Visier nehmen, die an der Umgehung bestehender Sanktionen beteiligt sind oder die russische Rüstungsindustrie unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.