Jahrestag des Hamas-Angriffs

Borrell sagte in einer Rede zum Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas im Europäischen Parlament in Straßburg, die Abwesenheit der EU in den Bemühungen um Frieden sei eine Tragödie. Der Spanier machte dafür die unterschiedlichen Haltungen der Mitgliedstaaten in der Nahost-Politik verantwortlich. Unter anderem Spanien, Irland und Belgien kritisieren Israels Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas als unangemessen und fordern von der EU, mehr Druck auf Ministerpräsident Netanjahu auszuüben. Andere Staaten, unter ihnen Deutschland, Ungarn und Tschechien, haben das bisher verhindert.

