EU-Außenbeauftragter Borrell spricht in Brüssel. (Virginia Mayo/AP/dpa)

Er sprach in Brüssel von einer völlig unbegründeten Entscheidung. Damit schränke Moskau den Zugang zu freien und unabhängigen Informationen weiter ein und weite die ohnehin schon strenge Medienzensur aus. Gestern hatte das russische Außenministerium eine Liste von 81 Medien aus 25 EU-Staaten veröffentlicht, deren Internetseiten über russische Server nicht mehr aufgerufen werden können. Dazu zählen etwa Angebote der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", "Spiegel" und "Zeit". Das Moskauer Außenministerium sieht in der Maßnahme eine Reaktion auf die Blockierung regierungsnaher russischer Medien in der Europäischen Union.

