Das Weimarer Dreieck besteht aus den Ländern Deutschland, Frankreich und Polen. (IMAGO / photothek / IMAGO / Kira Hofmann)

Die drei beraten über die Entwicklung robuster Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Waffenstillstand mit Russland. Zu der Gesprächsrunde - bekannt als Weimarer Dreieck - soll später auch Indiens Außenminister Jaishankar hinzukommen. Ein Thema ist nach Angaben des Auswärtigen Amts eine Vertiefung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit.

In Paris führten Vertreter der Ukraine weitere Gespräche mit Sicherheitsberatern Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands, Italiens, Polens und der Türkei. Auch die USA, die Nato und die EU waren einbezogen. Gestern hatten sich die europäischen Unterstützer der Ukraine und die USA zu Sicherheitsgarantien verpflichtet. Frankreich und Großbritannien wollen Soldaten in die Ukraine entsenden. Deutschland hat vorbehaltlich eines Parlamentsbeschlusses Bundeswehrsoldaten auf benachbartem NATO-Gebiet in Aussicht gestellt.

