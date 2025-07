Dieses solle helfen, die Entwicklung beider Staaten zu fördern und gemeinsam auf die Herausforderungen einer turbulenten und sich verändernden Welt zu reagieren, teilte das Außenministerium in Peking mit. Themen des Gesprächs seien unter anderem der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel, die iranische Atomfrage und der Krieg in der Ukraine gewesen. Morgen wird am Außenministertreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit - kurz SCO - in Tianjin teilnehmen.