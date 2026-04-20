Die Außenministerinnen und Außenminister der EU treffen sich am Vormittag in Luxemburg. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Themen dürften die Waffenruhe-Verhandlungen im Iran-Krieg sowie wie die Friedensgespräche zwischen Israel und dem Libanon werden. So ist unter anderem ein informeller Austausch mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Salam geplant. Im Zusammenhang mit Israels Siedlungspolitik im Westjordanland stehen voraussichtlich erneut Forderungen nach Strafmaßnahmen auf der Tagesordnung. Spanien hat angekündigt, bei dem Treffen erneut die Aufkündigung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel zur Debatte zu stellen. Die spanische Regierung wirft Israel Verstöße gegen das Völkerrecht vor.

Ein weiteres Thema des Außenministertreffens wird der Ukraine-Krieg. Nach der Abwahl des ungarischen Ministerpräsidenten Orban setzen viele EU-Länder darauf, dass Entscheidungen für Ukrainehilfen schneller getroffen werden können.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.