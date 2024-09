US-Außenminister Blinken trifft Großbritanniens Außenminister Lammy in London. (AP/dpa/Mark Schiefelbein)

Blinken sagte vor der Reise in London, man wolle erkunden, wie die Ukraine in der gegenwärtigen Lage am besten unterstützt werden könne. Nach Angaben des US-Außenministeriums ist ein Treffen mit Präsident Selenskyj sowie ranghohen Regierungsvertretern geplant.

Die Ukraine drängt seit längerem darauf, mit den vom Westen gelieferten Waffensystemen auch Russland angreifen zu dürfen. Nach Medienberichten prüft die US-Regierung offenbar eine Erlaubnis. US-Präsident Biden habe erklärt, man arbeite daran.

