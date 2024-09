US-Außenminister Blinken und Großbritanniens Außenminister Lammy in Kiew (Mark Schiefelbein/AP/dpa)

Blinken kündigte weitere wirtschaftliche und humanitäre Hilfen in Höhe von 717 Millionen Dollar an. 325 Millionen Dollar sollen demnach in die durch den Krieg stark beschädigte Energieinfrastruktur des Landes fließen. Weitere Gelder würden für Minenräumarbeiten sowie humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt, unter anderem für die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, so Blinken. Es ist bereits sein fünfter Besuch in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022.

Lammy erklärte, man werde die Ukraine so lange unterstützen, bis die russische Aggression ein Ende habe. Bei dem Treffen sollte es auch um die Forderung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gehen, mit westlichen Waffen militärische Ziele auf russischem Gebiet angreifen zu dürfen. Ein Kreml-Sprecher sagte in Moskau, dass Russland bei einer entsprechenden Erlaubnis angemessen reagieren werde.

Die Ukraine befindet sich in einer militärisch schwierigen Lage. Russische Truppen rücken in der ostukrainischen Region Donezk auf die Stadt Pokrowsk vor - trotz der ukrainischen Offensive in der westrussischen Region Kursk.

Blinken trifft heute Polens Präsident Duda

US-Außenminister Blinken wird heute in Polen erwartet. In der Hauptstadt Warschau ist zunächst ein Treffen mit Präsident Duda geplant. Später will Blinken mit seinem polnischen Amtskollegen Sikorski und Ministerpräsident Tusk zusammenkommen. Nach Angaben des US-Außenministeriums geht es bei den Gesprächen unter anderem um die Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Energie.

Neben den USA zählt Polen zu den wichtigsten militärischen Unterstützern der Ukraine. Das EU- und NATO-Land spielt zudem eine wichtige Rolle als logistische Drehscheibe für die Hilfe des Westens für Kiew.

