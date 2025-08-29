Wegen Gaza-Krieg

Das kündigte Außenminister Fidan in einer Parlamentssitzung an. Der türkische Luftraum werde größtenteils für israelische Flugzeuge gesperrt, sagte Fidan. Schiffe, die Waffen nach Israel transportierten, dürften keine türkischen Häfen mehr anlaufen. Ebenso sei es türkischen Schiffen nicht erlaubt, Häfen in Israel anzusteuern. Die Maßnahmen sind dem Außenminister zufolge Teil eines umfassenden Pakets diplomatischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Maßnahmen.
Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind wegen des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen stark belastet. Präsident Erdogan wirft Israel vor, in dem Palästinensergebiet einen Völkermord zu begehen.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.