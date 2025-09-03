Wadephul in Indien

Bundesaußenminister und CDU-Politiker Johann Wadephul (Archivfoto vom 21. August 2025). (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

In Neu Delhi kam er mit seinem Amtskollegen Jaishankar zusammen, um über die Zusammenarbeit beider Länder zu beraten. Dieser sagte vor dem Treffen, Indien zähle auf die Unterstützung Deutschlands, um seine Beziehungen zur Europäischen Union zu vertiefen und die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zu beschleunigen.

In dem Gespräch soll es auch um Indiens Umgang mit Russland und um das Verhältnis zu China gehen. Neu Delhi hatte sich zuletzt stärker Peking zugewandt, nachdem US-Präsident Trump den Import indischer Waren in die Vereinigten Staaten mit Strafzöllen belegt hatte.

