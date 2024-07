Großbritannien

Außenminister Lammy zeigt sich bei Besuch in Berlin offen für britische Annäherung an die EU

Der neue britische Außenminister Lammy hat bei einem Antrittsbesuch in Berlin eine Annäherung seines Landes an die EU in Aussicht gestellt. Man wolle einen Neustart der Beziehungen zu Europa, sagte Lammy der Nachrichtenagentur Reuters. Einen erneuten EU-Beitritt werde seine Regierung aber nicht anstreben.