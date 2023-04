Syriens Außenminister Faisal Mikdad ist nach Saudi-Arabien gereist. (RUSSIAN FOREIGN MINISTRY)

Es war die erste Reise eines syrischen Außenministers nach Saudi-Arabien seit Beginn des Krieges in Syrien vor zwölf Jahren. Mekdad tauschte sich dabei mit seinem saudi-arabischen Kollegen Prinz Faisal bin Farhan aus. Das Außenministerium in Riad teilte mit, es sei auch um eine Lösung der Syrien-Krise gegangen. Das Ziel sei eine nationale Aussöhnung, die dabei helfen solle, dass Syrien seinen Platz in der arabischen Welt wieder einnehme.

Syriens Machthaber Assad war jahrelang wegen des Krieges in seinem Land politisch isoliert, es gibt zahlreiche Sanktionen gegen das Regime. International wurde Assad unter anderem vorgeworfen, dass das syrische Militär brutal gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Zuletzt aber gab es mit Staaten wie Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Annäherung.

